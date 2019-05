"Grande Fratello 16", per Francesca De André in arrivo nuove rivelazioni... poco piacevoli

La Michelazzo, protagonista del caso tanto discusso dell'annunciato e poi annullato matrimonio tra la Prati e l'irreperibile Mark Caltagirone, ha chiesto di poter entrare nella Casa per sfuggire all'ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all'intervista rilasciata a "Live – Non è la d'Urso", in onda mercoledì prossimo. In un'intervista nella quale ha finalmente confessato la verità sul gossip che da settimane imperversa in tv, sulla carta stampata e sul web, rivelando che Mark Caltagirone non esiste. Mediaset, con un tweet ufficiale, ha però fatto sapere che l'ingresso della manager "non è mai stato preso in considerazione dall'editore".



Ancora novità per Francesca De Andrè: il confronto avuto settimana scorsa con il fidanzato Giorgio e con Roxy, la ragazza immortalata con lui, sembrava aver appianato i dubbi nella coppia. Inoltre Francesca, dalla sua, aveva minimizzato il rapporto che ha con Gennaro, circoscrivendolo entro i limiti dell’amicizia. La questione, però, non sembra affatto chiusa: sono infatti arrivate nuove foto di Giorgio, in compagnia di un’altra ragazza. Come la prenderà, stavolta, Francesca?



L'eliminazione di Mila nella precedente puntata ha fatto molto discutere dentro e fuori la Casa, la ragazza ha più volte dichiarato di avere qualche conto da saldare con alcuni concorrenti. Grande Fratello avrà deciso di accontentarla? Mila avrà la possibilità di tornare dai suoi ex coinquilini per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?



E poi ci sarà ovviamente, implacabile, l'esito del televoto: chi tra Erica, Gaetano, Michael e Serena dovrà abbandonare il gioco? Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.