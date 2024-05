Fabio lascia "Uomini e Donne": "Mi dispiace non è la trasmissione per me" 

Fabio lascia "Uomini e Donne". Il cavaliere del trono over abbandona il dating-show di Canale 5 dopo una discussione in studio con Sabrina e altre dame del parterre. "Mi dispiace, questo programma non fa per me", dice il cavaliere prima di salutare Maria De Filippi e lasciare per sempre la trasmissione.

Perché Fabio ha lasciato il trono over? Nella puntata in onda il 21 maggio, la decisione del cavaliere arriva dopo una discussione in studio con Sabrina. I due sono usciti insieme e si sono scambiati un bacio, ma dopo Fabio ha fatto un passo indietro. "Lui mi piace, ho voglia di conoscerlo e dargli questa seconda possibilità e vedere come proseguirà questa conoscenza", considera in studio Sabrina che vorrebbe vedere ancora il cavaliere. Altre dame, però, mettono subito in guardia la dama e gli rivelano che Fabio avrebbe lasciato loro il numero di telefono, a quel punto Sabrina cambia idea e chiude la frequentazione.

Il racconto di Diego Tavani - Non solo alcune dame, anche il cavaliere Diego non crede alla sincerità di Fabio nei confronti di Sabrina. Il cavaliere romano, infatti, rivela il contenuto di una conversazione fatta da Fabio in camerino e fa sapere che il cavaliere sarebbe interessato solo all'amicizia di Sabrina. A quel punto Fabio, messo alle strette, chiede a Sabrina di uscire insieme dal programma ma la dama capisce che la proposta non è realmente sentita, ma solo un modo per non essere attaccato in studio e rifiuta. "Neppure per un'amicizia uscirei con te adesso", dichiara risentita Sabrina. A quel punto Fabio si alza e lascia per sempre il programma. "Chiedo scusa a tutte. Mi dispiace, vado via perché credo che non sia il programma adatto a me", dichiara il cavaliere prima di lasciare lo studio.