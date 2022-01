Eva Grimaldi: "Sul lavoro sono stata discriminata per la mia sessualità"

"Sento molto forti le discriminazioni per la mia sessualità, anche nel mio lavoro". A "Verissimo", l'attrice ed ex concorrente del "Grande Fratello Vip", Eva Grimaldi, in studio con la compagna Imma Battaglia, ha raccontato un episodio che l'ha particolarmente ferita nel corso della sua carriera: "Si trattava di un film corale - ha spiegato a Silvia Toffanin - e stavano cercando un'attrice per un ruolo da co-protagonista, che sarebbe stato perfetto per me. Invece mi dissero: non puoi farlo, il regista non vuole una lesbica. Quella è stata la prima coltellata".

"In quel momento ho pensato: allora Imma ha ragione, ci sono molte discriminazioni" - ha concluso l'attrice -. Poi dopo quella storia ho lavorato ancora, in televisione e in teatro, ma ci sono ancora molte difficoltà su questo tema".