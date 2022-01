Iva Zanicchi e Orietta Berti: "Magari un giorno faremo un duetto"

"Una canzone insieme? Magari un giorno". Nel primo appuntamento domenicale del 2022 con "Verissimo", Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno parlato della loro lunga amicizia, ma di come questa non si sia mai tramutata in una collaborazione artistica: "Abbiamo cantato solo una volta insieme - ha raccontato Orietta Berti - ed è stato quando Iva mi ha invitato nel suo show su Canale 5 D'Iva, ma è stata l'unica volta".

"Le nostre voci si sposano perfettamente e magari un giorno, dopo Sanremo, potremmo pensarchi", ha scherzato Iva Zanicchi.

Le due cantanti hanno poi raccontato a Silvia Toffanin la complicità che le lega da diversi anni: "Per un periodo non ci siamo sentite - hanno spiegato - prese dagli impegni delle nostre carriere, ma da qualche anno ci siamo ritrovate ed è stato molto bello perché la nostra è un'amicizia vera e disinteressata"