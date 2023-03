Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara "Due Vite"

Ed è proprio il brano presentato all'Ariston, "Due vite" , quello scelto dall'artista per rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision 2023, in programma a Liverpool a maggio. Lo canterà in italiano anche nella manifestazione internazionale. "Ho scelto Due vite perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l`idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l'ora", ha spiegato.

"Due vite" Per Marco Mengoni "Due vite" è "un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma". La canzone è stata scritta dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta, mentre la produzione è di E.D.D. e Simonetta. Per l'Eurovision sarà accorciata da 3:45 minuti a 3:00, per regolamento

Una nuova avventura per Marco Mengoni "Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio Paese e non vedo l'ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio", ha spiegato Marco Mengoni che ha aggiunto: "Non vedo l'ora di rivivere l`atmosfera dell`Eurovision Song Contest, è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue".

Il successo di "Due vite" Il brano che Mengoni porterà in gara all'Eurovision 2023 ha raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, a oggi, sono oltre 30 milioni le visualizzazioni del videoclip ufficiale. Dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, al 49esimo nella classifica global di Spotify e aver totalizzato oltre 70 milioni di stream audio/video, rimane stabile anche ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. "Due Vite" è inoltre al vertice delle classifiche di Shazam e dei brani di Sanremo più popolari su TikTok, oltre a essere stato decretato da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo.