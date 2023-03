Eurovision 2023, inizia il countdown: cantanti in gara, numeri e curiosità

I numeri della gara In gara ci saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, uno femminile e uno misto).

Mengoni rappresenta l'Italia Marco Mengoni rappresenterà per la seconda volta l'Italia portando in gara "Due Vite", il brano con cui ha trionfato al 73esimo Festival di Sanremo, e che canterà in italiano anche nella manifestazione internazionale.

La fascia d'età A dare battaglia a Mengoni saranno in tanti, rappresentanti di diversi generi musicali e di tutte le fasce d'età: il più giovane artista in gara è il sedicenne greco Victor Vernicos, nato il 24 ottobre 2006. Il più anziano è il sessantunenne Damir "Mrle" Martinovic, il leader della band croata Let 3, nato il 15 luglio 1961.

Le lingue La lingua più utilizzata nelle canzoni all'Eurovision sarà come sempre l'inglese. Oltre ai tre rappresentanti dei Paesi in cui è la lingua ufficiale (Regno Unito, Irlanda e Malta) altri 21 concorrenti cantano solo in inglese, tre combinano la loro lingua madre con l'inglese, mentre le ceche Vesna presentano versi in 4 lingue: ceco, bulgaro, ucraino e appunto inglese. I rappresentanti di Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Finlandia, Slovenia, Albania, Croazia e Moldavia proporranno i brani nelle rispettive lingue.

Partecipazioni All'Eurovision 2023, come Marco Mengoni, sono in gara per la seconda volta anche i rappresentanti di Svezia (Loreen, vincitrice del 2012), Moldavia (PashaParfeny, 11esimo nel 2012) e Lituania (Monika Linkyte, 15esima nel 2015). Per la prima volta la Cechia sceglie di partecipare al concorso con questo nome al posto di Repubblica ceca, mentre la Moldavia per la prima volta canterà in 'rumeno'. Il nome dell'idioma ufficiale del Paese è infatti stato modificato dal parlamento di Chisinau il 2 marzo.

Cantanti e brani in gara Ecco l’elenco degli artisti in gara e i titoli della canzoni

Albania - Albina e Familja Kelmendi "Duje"

Armenia - Brunette "Future Lover"

Australia - Voyager "Promise"

Austria - Teya e Salena "Who the Hell Is Edgar?"

Azerbaigian - TuralTuranX "Tell Me More"

Belgio - Gustaph "Because of You"

Cechia - Vesna "My Sister's Crown"

Cipro - Andrew Lambrou "Break a Broken Heart "

Croazia - Let 3 "Mama šč!"

Danimarca - Reiley "Breaking My Heart"

Estonia - Alika "Bridges"

Finlandia - Käärijä "Cha cha cha"

Francia - La Zarra "Évidemment"

Georgia - Iru "Echo"

Germania - Lord of the Lost "Blood & Glitter"

Grecia - Victor Vernicos "What They Say"

Irlanda - Wild Youth "We Are One"

Islanda - Diljá "Power"

Israele - Noa Kirel "Unicorn"

Italia - Marco Mengoni Due vite"

Lettonia - Sudden "Lights Aijā

Lituania - Monika Linkytė "Stay"

Malta - The Busker "Dance (Our Own Party) "

Moldavia - Pasha Parfeni "Soarele şi Luna "

Norvegia - Alessandra "Queen of Kings"

Paesi Bassi - Mia Nicolai e Dion Cooper "Burning Daylight "

Polonia - Blanka "Solo"

Portogallo - Mimicat "Ai coraçao"

Regno Unito - Mae Muller "I Wrote A Song"

Romania - Theodor Andrei "D.G.T. (Off and On)"

San Marino - Piqued Jacks "Like an Animal"

Serbia - Luke Black "Samo mi se spava"

Slovenia - Joker Out "Carpe diem"

Spagna - Blanca "Paloma Eaea"

Svezia - Loreen "Tattoo"

Svizzera - Remo Forrer "Watergun"

Ucraina - Tvorchi "Heart of Steel"