Lutto per Enzo Miccio: è morto il suo ex compagno Laurent

"Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre", aggiunge Enzo Miccio in un messaggio pieno di emozioni. Le cause del decesso non sono state rivelate. Il wedding planner e Miralles, noto chirurgo francese, sono stati insieme per sei anni. Il primo incontro avvenuto nel 2020 a Parigi. Il loro rapporto è sempre stato molto riservato, e la coppia ha raccontato poco di sé. La rottura tra i due è arrivata quindi improvvisa, con Miccio che aveva poi rivelato durante il 2024 a Vanity Fair: "Mi sono lasciato due mesi fa, ma ci sto lavorando".