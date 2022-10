Enrica Bonaccorti dopo la caduta: "Ho un tutore e otto chiodi"

L'immagine senza filtri del volto tumefatto e il racconto dell'incidente senza vergogna. Ospite a "

Mattino Cinque

Enrica Bonaccorti

, attrice e popolare conduttrice di tante trasmissioni televisive degli anni ottanta e novanta, ripercorre la brutta caduta che pochi giorni fa le ha provocato una frattura alla spalla: "Sono caduta in avanti mentre correvo e sono rovinata per terra, per fortuna il naso e i denti non si sono rotti".

Mentre la riabilitazione prosegue lei con ironia prova a sdrammatizzare rispetto a quanto le è accaduto: "Ho otto chiodi e una placca di metallo spero il metal detector dell'ospedale non suoni quando dovrò tornare per la visita di controllo". Nella disavventura però, per Enrica Bonaccorti c'è stata anche la sorpresa per i tanti messaggi di affetto ricevuti sul suo profilo Instagram

dopo il selfie dal letto in ospedale col volto pieno di lividi

. "Mettiamo sempre le nostre foto migliori - dice - ma è successa questa cosa e l'ho condivisa sui social perché amici sono anche le persone del pubblico": E aggiunge: "Li ringrazio perché li ho sentiti vicini in questo momento in cui mi sento molto sola dopo la morte del mio compagno".