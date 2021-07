Emmy 2021, "The Crown" e "The Mandalorian" fanno incetta di nomination

L'Academy of Television Arts and Sciences ha annunciato le nomination della 73esima edizione degli Emmy Awards . A guidare le candidature "The Crown" e "The Mandalorian" che ne hanno ottenute ben 24. Segue "WandaVision" a 23 e "The Handmaid's Tale" a 21. La cerimonia di premiazione del 19 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles sarà condotta da Cedric the Entertainer, e sarà in presenza, ma con un numero limitato di ospiti e spettatori.

Nella categoria più prestigiosa dei premi, quella per la miglior serie drammatica, si affrontano le chiacchierate "Bridgerton" e "The Crown" oltre a "The Boys", "The Mandalorian" "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "Pose" e "This Is Us".

"The Crown" è considerata la serie favorita e ha ricevuto la sua quarta nomination per la migliore serie su quattro stagioni. Il dramma reale britannico si è avvicinato agli eventi contemporanei con la sua versione del corteggiamento e del matrimonio del principe Carlo e Diana Spencer, interpretati da Josh O'Connor ed Emma Corrin. Entrambi hanno ricevuto riconoscimenti come attori protagonisti, così come Olivia Colman per la sua interpretazione della regina Elisabetta II, e Gillian Anderson per quella del primo ministro Margaret Thatcher.

Tra le serie comiche, "Ted Lasso" con Jason Sudeikis (lui stesso candidato come miglior attore comico) è considerata la favorita dell'anno. A contenderle il premio "Blackish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "The Flight Attendant", "Il metodo Kominsky", "Pen15". Mentre "La Regina degli Scacchi" con Anya Taylor-Joy e "Omicidio a Easttown" con Kate Winslet sono le favorite nella cinquina delle migliori serie limitate e se la dovranno vedere con "I May Destroy You", "The Underground Railroad" e "WandaVision". Escluso dalla lista "The Undoing" con Hugh Grant e Nicole Kidman, anche se Grant ha ottenuto una nomination.

Ecco le principali categorie:

Miglior drama

Bridgerton

Lovecraft Country

Pose

The Boys

The Crown

The Handmaid's Tale

The Mandalorian

This Is Us

Miglior comedy

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

Il metodo Kominsky

L'assistente di volo

PEN15

Ted Lasso​

Miglior attore protagonista in un drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O'Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

MIglior attrice protagonsita in un drama

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Miglior attore protagonista in una comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

William H. Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Miglior attrice protagonista in una comedy

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, L'assistente di volo

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Miglior miniserie

I May Destroy You

La ferrovia sotterranea

La regina degli scacchi

Omicidio Easttown

WandaVision

Miglior attore protagonista in una miniserie o film tv

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom, Jr., Hamilton

Migliore attrice protagonista in una miniserie o film tv

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Miglior serie animata

Big Mouth

Bob's Burgers

Genndy Tartakovsky's Primal

I Simpson

South Park: The Pandemic Special

​