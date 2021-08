Emmy Awards ancora sotto il segno del Covid: si terranno in presenza ma... all'aperto

L'incubo Covid non è ancora finito. Ne sanno qualcosa i prossimi Emmy Awards, programmati per il 19 settembre . Giunta alla 73esima edizione la kermesse che assegna i più importanti premi della televisione e che lo scorso anno si è tenuta rigorosamente in streming, andrà in scena in presenza... ma all'aperto. La Television Academy ha annunciato infatti che opterà per un modello "indoor/outdoor", da tenersi presso l'Event Deck di Los Angeles, dietro al Microsoft Theater, dove solitamente aveva luogo: "Lo spazio offrirà migliori opportunità per posti a sedere per il pubblico socialmente distanziati".

Mentre tornano a crescere le preoccupazioni a causa dell'aumento dei casi di Covid quindi, anche il mondo dello spettacolo è costretto a continui compromessi. E ad un anno dai primi Emmy Awards virtuali, ecco arrivare la prima edizione all'aperto. Con l'incognita meteo.

Oltre alla nuova location l'Accademia ha anche definito un limite nel numero di ospiti, nonostante abbia già inviato tutti gli inviti ai candidati.

"Sebbene gli inviti siano appena stati spediti, le squadre nominate di tre o più saranno ora limitate a non più di quattro biglietti per nomina", si legge nella dichiarazione.

"Sfortunatamente, questo significa che non tutti i candidati saranno in grado di partecipare ai premi di quest'anno. Consigliamo a coloro che fanno parte dei team nominati di coordinarsi tra loro e identificare come assegneranno i loro quattro biglietti prima di RSVP" e ancora: "La salute e la sicurezza dei nostri candidati è di fondamentale importanza".

Le candidature di chi si sfiderà nella corsa per accaparrarsi i più importanti premi televisivi statunitensi erano state annunciate qualche mese fa. In testa ci sono "The Crown", "The Mandalorian", "Ted Lasso" e "WandaVision". Hugh Grant e Kate Winslet sono candidati per Miglior attore e attrice in una miniserie, rispettivamente per "The Undoing" e "Omicidio a Easttown". Anche "Bridgerton", "The Handmaid’s Tale" e "Pose" si sono però imposte, accaparrandosi non poche candidature.

A condurre la cerimonia di premiazione il 19 settembre ci sarà l’attore comico Cedric The Entertainer.