Ellen Pompeo risponde a chi definisce "Grey's Anatomy" trash: "Non è facile mantenere il livello alto"

Su Twitter un utente ha attaccato duramente gli ultimi episodi, a suo dire non all'altezza rispetto ai precedenti: "Forse sono un alieno, ma questa stagione è spazzatura! Adoro la serie ma non questa stagione". Invece di rispondere a muso duro, l'attrice ha accolto la critica e ammesso le difficoltà di lavorare per tanti anni sulla stessa storia.

"Bene! In 17 stagioni non possiamo piacere sempre a tutti... non è per niente facile andare avanti e mantenere alto il livello... Ricevuto... Grazie comunque per avere espresso la tua opinione, è importante", ha replicato la Pompeo.

A difesa della serie tv c'è da dire che la 17esima stagione non è stato affatto facile da girare a causa del Covid. Parte del pubblico è però rimasto deluso dal fatto che la protagonista sia stata relegata per la maggior parte del tempo in una sorta di spiaggia-limbo e che tre personaggi importanti siano stati eliminati. Con la18esima stagione (molto probabilmente l'ultima) "Grey's Anatomy" saprà riconciliarsi con i suoi telespettatori?

