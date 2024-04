Da quando Eleonora Giorgi ha annunciato di avere un tumore al pancreas, la futura nuora Clizia Incorvaia le è stata molto vicina e ha affrontato insieme a lei la malattia. Ora che l'amata suocera è tornata a casa, la bionda influencer ha voluto condividere la gioia con i suoi follower. "Come una fenice", ha commentato Clizia corredando il messaggio con un cuoricino.

Eleonora Giorgi e l'intervento per l'asportazione del tumore

Eleonora Giorgi è stata operata lo scorso 26 marzo e per fortuna l'operazione era andata bene. Una settimana fa aveva mostrato su Instagram un video della sua stanza d'ospedale con la valigia pronta per tornare a casa. "Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!", aveva scritto ai suoi fan. L'attrice sta mantenendo la parola data e con pazienza si sta riprendendo, per godersi i nipotini Gabriele e Nina (la prima figlia di Clizia Incorvaia, avuta con il musicista Francesco Sarcina) e arrivare in forma smagliante al matrimonio del figlio Paolo con Clizia.