Eleonora Giorgi commenta il bacio tra suo figlio Paolo e la Incorvaia: "Anche se non fosse amore Clizia, mi piace" 

"Grande Fratello Vip", scatta il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Al "Grande Fratello Vip" Clizia in crisi per il bacio con Paolo: "Fuori ho una frequentazione"

Nell'intervista esclusiva pubblicata dal settimanale in edicola da mercoledì 12 febbraio la Giorgi aggiunge: "In quel bacio non c’era carnalità, ma solo tanta dolcezza e purezza. Tanto che sembrava di assistere alla scena di un bellissimo film francese" e continua parlando del figlio: "Paolo, al contrario di me, è un ragazzo molto pudico e riservato, e mai avrei immaginato che in così poco tempo sarebbe riuscito a dimenticarsi dell’occhio indiscreto delle telecamere". Della bella inquilina che gli ha fatto perdere la testa dice: "Clizia mi piace moltissimo, ma non ho mai creduto alla storia che le coppie possano assicurare ai due protagonisti chissà quale longevità all’interno del reality. Poi lei ha un vissuto diverso, una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non l'ha ancora affrontate... per questo non so se avranno un futuro insieme"

