Al "Grande Fratello Vip" Clizia in crisi per il bacio con Paolo: "Fuori ho una frequentazione"

Clizia Incorvaia sembra essersi già pentita del bacio con Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip . Teme infatti che qualcuno possa essersi arrabbiato, ma Clizia non è l'unica a dover fare i conti con le reazioni del mondo fuori. Stasera entrerà infatti Lory Del Santo per avere un confronto con Antonio Zequila e anche Pietro, i l fidanzato di Antonella Elia , dirà la sua dopo essere stato paparazzato con la sua ex.

L'INGRESSO DI LORY DEL SANTO - Nel decimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, in onda stasera in prima serata, Antonio Zequila riceverà la visita di Lory Del Santo. Cosa avrà di tanto importante da dire la showgirl al nostro "underwear"?

CLIZIA "PENTITA" DEL BACIO CON PAOLO? - Durante la settimana ci sono stati romantici sviluppi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio puntano dritti al primo S. Valentino come coppia, ma tutto questo romanticismo potrebbe creare qualche malumore fuori dalla Casa. L'influencer teme infatti di essere una delle protagoniste della puntata. “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”, confida a Denver. “Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

CONFRONTI IN VISTA PER ANTONELLA E PAGO - Durante la scorsa puntata Antonella Elia ha visto le foto del suo fidanzato Pietro, abbracciato alla sua ex, L'uomo troverà il modo di giustificare le immagini che sono state mostrate alla fidanzata?

Una tempesta si sta per abbattere anche su Pago e Serena. Dopo essersi ritrovati, infatti, dovranno fronteggiare la famiglia di lui che non è contenta dell'ingresso della Enardu nella Casa.

