Eleonora Giorgi sulla chemioterapia: "Sarà una lotta ma è la strada da seguire"

"Sono preoccupata per la chemioterapia che riprenderò da lunedì", così l'attrice Eleonora Giorgi ospite a "Verissimo" racconta il suo stato di salute a poco più di un mese dall'intervento per la rimozione di un tumore al pancreas. "Nei quattro mesi prima dell'operazione ho seguito la terapia come un soldato ma adesso le cellule giovani che si stanno rigenerando rischiano di essere uccise dalla chemio che agisce come un veleno", spiega la Giorgi. E aggiunge: "Sarà una lotta dentro di me ma è quello che devo fare, so che è la strada giusta da seguire".

Nonostante i timori per i possibili effetti collaterali, nel corso dell'intervista al programma di Canale 5 Eleonora Giorgi ostenta fiducia nella scienza e nell'equipe medica che la segue da quando, lo scorso ottobre, ha scoperto la malattia. "Credo negli oncologi, spero solo di non avere un colpo fortissimo da questa chemio", confida l'attrice.