E' morta Diana Rigg, Olenna di "Game of Thrones"

E' morta a 82 Diana Rigg, attrice britannica nota per i ruoli interpretati in serie televisive di grande successo come "The Avengers" e più di recente (nei panni di Olenna Tyrell) come "Game of Thrones". Ma soprattutto per essere stata l'unica signora Bond in uno dei film della saga di 007 ("On Her Majesty's Secret Service" del 1969). La notizia è stata confermata alla Bbc dalla figlia Rachael Stirling.