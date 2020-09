L'ultimo James Bond con Daniel Craig, ecco il nuovo trailer

Il nuovo trailer del 25esimo capitolo della saga svela molto: le nuove location, scene d'azione spettacolari, la nuova agente 007 e la nuova affascinante Bond Girl. "No Time To Die" è uno dei titoli più attesi della prossima stagione, uno dei film su cui si punta per far tornare la gente al cinema. Il 12 novembre uscirà infatti la pellicola diretta da Cary Joji Fukunaga, con - per l'ultima volta volta - Daniel Craig nei panni di James Bond.