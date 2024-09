Domani, martedì 10 settembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite di Bianca Berlinguer a "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento in onda in prima serata su Retequattro. L'imprenditrice protagonista del caso dell'estate culminato con le dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano, risponderà a tutte le domande della conduttrice e degli ospiti in studio.