"Downton Abbey" sta per tornare, parola di Bonneville: "Se tutti si vaccinano, faremo il secondo film"

Le porte della tenuta dei Crawley si riapriranno nuovamente dunque, ma solo una volta superata la fase critica dell’emergenza sanitaria causata dal Covid. Bonneville, settimo conte di Grantham e uno dei personaggi più amati della serie "Downton Abbey", fa parte da giorni della squadra di volontari che accolgono le persone nei centri per le vaccinazioni contro il coronavirus. "Li saluto e li faccio mettere in fila", ha raccontato l'attore alla Bbc. Cappello da cowboy, mascherina, piumino e gilet giallo fluorescente dei volontari, l'attore arriva tutti i giorni alle 7.30 di mattina: "In alcuni casi sono la prima persona che chi viene a vaccinarsi vede dopo mesi di reclusione. Sono felice di far parte di questo incredibile lavoro", ha aggiunto.

Parlando di "Downton Abbey" Bonneville ha sottolineato come l'intenzione di fare un secondo film sia davvero concreta: "I pianeti stanno cominciando ad allinearsi, ma esiste ancora una cosa chiamata Coronavirus che circola e fa danni. Finché la situazione non sarà sotto controllo in maniera ragionevole, non riusciremo a essere ben organizzati (…). Comunque c’è sicuramente l’intenzione di fare il film. Adoreremmo farlo, vogliamo disperatamente farlo, e credo che far uscire un film gradevole come il primo potrebbe davvero portare gioia alle persone all’indomani di questo caos che abbiamo attraversato”.

Il primo film di "Downton Abbey", uscito nel 2019, ha incassato la bellezza di 238 milioni di dollari a fronte di un budget che si aggirava tra il 13 e i 20. L’idea di portare sullo schermo la saga famigliare dei Grantham si è rivelata un vero successo e questo ha portato il creatore Julian Fellowes a mettere in cantiere anche un secondo capitolo e a chiedere la disponibilità a tutti gli attori principali, che non si sarebbero tirati indietro.

Cosa potrebbe succedere nel secondo capitolo? Difficile fare previsioni dopo il finale del primo film, che ha lasciato intendere che Maggie Smith, ossia Lady Violet, tra i personaggi più amati, potrebbe non tornare più.

Certa ovviamente la presenza di Bonnevile, 57 anni, che ha interpretato Lord Grantham per sei stagioni, dal 2010 al 2015, per poi rindossarne i panni nella pellicola del 2019.

