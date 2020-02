Il castello di "Downton Abbey" cerca un maggiordomo

Certo che trovare un maggiordomo all'altezza di Mr Carson non sarà facile, ma i conti di Carnavon ci stanno provando. Con tanto di annuncio su Facebook. Proprio così, il castello della famosissima serie tv "Downton Abbey" cerca un sovrintendente. Sui canali social della tenuta di Highclere, nella contea inglese dello Hampshire, si possono leggere tutti i requisiti richiesti.

L'ANNUNCIO - "Per avere successo in questo ruolo sono fondamentali un atteggiamento positivo, la cura dei dettagli, una buona presentazione personale e forti capacità comunicative e organizzative. Servono flessibilità e capacità di lavorare in gruppo - si legge nell'annuncio - I candidati devono inoltre avere eccellenti capacità di servizio al cliente, parlare fluentemente inglese e amare lavorare con la gente".

IL CASTELLO - Il castello ha 300 camere con bagno privato, residenza di campagna dei conti di Carnarvon dal 1679, ha un parco immenso progettato da Lancelot Brown nel 1774. La residenza sorge sul sito del più antico palazzo medievale dei vescovi di Winchester, passata poi al conte di Carnarvon, l'antenato del celebre egittologo inglese lord George Herbert, conte di Carnarvon, che finanziò gli scavi in Egitto che portarono alla luce i tesori del faraone Tutankhamon.

