In prima serata su Canale 5 arriva "Doppio gioco"

Da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Doppio gioco" che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Una coppia rodata, che aveva già condiviso il successo de "I Cesaroni" (dopo oltre 10 anni la serie ambientata alla Garbatella è pronta a tornare in tv). Nel cast anche: Simone Liberati e Domenico Diele.