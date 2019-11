Dopo "Temptation Island Vip" Gabriele e Silvia si sono lasciati per colpa del twerking

Alla fine di " Temptation Island Vip " Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia avevano deciso di darsi un'altra possibilità, nonostante i problemi e il flirt di lei con il tentatore Valerio. Ora la storia sembra arrivata al capolinea per le sue performance "twerk", tra ragazze in perizoma. "Sembra che non vedevate l’ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo" si è sfogata lei sui social.

Gabriele si è provato a giustificare, confermando però che le esibizioni "hot" hanno mandato su tutte le furie Silvia: "Erano semplicemente per promuovere la mia musica. Il mio era solo un messaggio di amore".

Dopo la fine del reality gli impegni del ragazzo hanno tolto spazio alla fidanzata, che si è sentita trascurata e ha quindi deciso di troncare il rapporto: "Dovremmo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno, che una volta magari mettono da parte il lavoro per voi".

"Io credo sia assurdo che una donna stia sempre da sola. Sempre. Ci sono persone che non sono minimamente pronte a essere fidanzati, perché vuol dire non essere egoisti e pensare all’altra persona", ha continuato. "Questo programma ("Temptation Island VIP") vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso. Sembra che non vedevate l’ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo, fate delle cose aberranti in realtà!".

