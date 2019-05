Dopo la Champions, De Sciglio perde anche il gatto: lo scherzo al terzino della Juventus

Juventus-Ajax è stata una partita che ha rovinato la serata a molti tifosi bianconeri. Ma per Mattia De Sciglio, oltre alla delusione per la cocente e prematura uscita dalla Champions League, quella serata si è trasformata in un vero e proprio incubo. Tornato a casa, infatti, il terzino della Juve ha scoperto di aver perso Daryl, il suo amato gattino.



Tutto grazie allo scherzo organizzato da “Le Iene” e alla complicità della fidanzata del calciatore, Giulia. Il gatto, che non si trova più a casa della coppia, viene ritrovato da una signora, che lo ha regalato a un fotografo. Un fotograf che gestisce un racket di mici: li compra per pochi soldi e poi li rivende a prezzo maggiorato, dopo averli fatti diventare delle star sui social.



La situazione sta per degenerare e il giocatore bianconero perde le staffe, fino all’arrivo di Sebastian Gazzarrini, che arriva con Daryl sano e salvo e Mattia reagisce così: “Siete delle merde”.