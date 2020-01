"Domenica Live", lo sfogo della figlia di Salvo Veneziano: "Io bullizzata sui social"

L'esclusione di Salvo Veneziano dal "Grande Fratello Vip" per le frasi sessiste verso l'influencer Elisa De Panicis, hanno scatenato gli hater contro la famiglia del concorrente siciliano. Insulti e minacce di morte, soprattutto via social, hanno raggiunto la moglie Giusy, il figlio di Salvo e la giovane figlia 19enne, Laura. La famiglia ha scelto "Domenica Live" per raccontare l'angoscia di questi giorni e per spezzare una lancia a favore di Salvo.

"Mi sono arrabbiata con lui, non condivido quanto ha detto", ha commentato la moglie precisando: "E' facile additare una persona in difficoltà, meno facile è comprendere e perdonare. Lui è un bravo ragazzo". Più tesa, invece, la testimonianza della figlia Giusy bullizzata sui social dopo l'esclusione del padre. "Sei da allontanare. Stai attenta a tuo padre razza di m***a, lui deve crepare...". Sono questi alcuni dei messaggi giunti a Laura che ha difeso il padre, condannando però le sue frasi sessiste.

Infine anche il primo figlio del concorrente del "GF Vip" giunge in soccorso di Salvo: "Non è giustificabile, ma noi saremo al suo fianco".