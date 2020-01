"Striscia La Notizia", Tapiro d'oro a Salvo dopo l'espulione dal Gf Vip

Salvo Veneziano nella bufera per le frasi sessiste pronunciate al Grande Fratello Vip che gli sono costate l’eliminazione dal programma. Inevitabile per l’ex pizzaiolo il Tapiro d’Oro, anche se la consegna del “premio” più famoso della tv italiana si rivela una missione non facile per Valerio Stafelli.

Salvo, scovato in un hotel di Roma, viene letteralmente blindato dagli addetti della produzione del reality, che cercano di impedire le riprese, arrivando a strattonare l’inviato di “Striscia la Notizia” e a nascondere l’ex concorrente in un bagno.

Alle fine lui decide di uscire per dire la sua e chiedere scusa: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia”. Poi la difesa per Patrick, Pasquale e Sergio, testimoni e complici delle sue affermazioni: “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”.