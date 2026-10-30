Domani sera la nuova puntata di “Tu Si Que Vales”
Immancabile l'appuntamento tv con lo spettacolo del sabato sera, che torna il 31 ottobre in prima serata con la giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli
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Lo spettacolo del sabato sera continua: sabato 31 ottobre in prima serata su Canale5 immancabile l’appuntamento tv con la nuova puntata di “Tu Si Que Vales”. Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono una serata ricca di incredibili numeri artistici portati in scena da performer di grande talento provenienti da tutto il mondo che cercano di ottenere il pass per la finale attraverso il giudizio favorevole dell’insindacabile giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli (voce del giudizio popolare)
I cinque giudici anche questa settimana si divertono a interpretare amatissimi evergreen musicali in una nuova esilarante gara di lip-sync. A decretare la coppia vincitrice la showgirl Belen Rodrìguez.
Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Stefano Carriero