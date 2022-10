Dodi Battaglia: "Franco Gatti per i "Ricchi e poveri" è stato il collante come era per noi Stefano D'Orazio"

Il mitico chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, ospite a "Verissimo" ricorda il musicista dei Ricchi e Poveri Franco Gatti venuto a mancare il 18 ottobre. "In tanti mi hanno chiesto di dire due parole su Franco. Lui era di Genova e ci siamo incontrati qualche volta in occasione di festival o grandi manifestazioni ma non eravamo molto in confidenza. Ho sempre pensato però che lui all'interno del gruppo sia stato un po' quello che era Stefano D’Orazio per i Pooh, ovvero il collante".

Il chitarrista, che ha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto in concerto a Bologna qualche settimana fa, confida di aver avuto un tracollo dovuto probabilmente anche a dei dispiaceri legati alla perdita dell'amico Stefano D'Orazio. E aggiunge: "Franco Gatti era quella persona che in maniera sorniona, parlando poco, riusciva credo ad appianare le situazioni, i problemi, le discussioni, proprio come faceva Stefano con i Pooh".