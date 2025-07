La commedia "Din Don" fa tappa a Cinecittà World

Il protagonista Don Donato (Salvi), insieme alla sua vivace compagnia, decide di visitare Cinecittà World, il parco scelto da Luna e Luigi per il loro viaggio di nozze. A unirsi a loro ci sarà anche Gina, in attesa di un bambino, e Angelo, il gemello del vescovo, sempre in cerca di facili guadagni. Tra montagne russe, lingotti d'oro e la suite di Dracula, gli imprevisti non mancheranno.