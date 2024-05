A "Cinecittà World" attori per un giorno su set italiani e internazionali   

Un'occasione unica per gli amanti del cinema e delle serie tv di diventare attori per un giorno. Semplicemente visitando Cinecittà World. Nelle giornate di riprese a porte aperte, gli ospiti del parco divertimenti possono vivere da vicino l'entusiasmante mondo delle produzioni italiane e internazionali, che ambientano i loro set in questo suggestivo scenario fatto di attrazioni per tutta la famiglia.

Roberto Ceccaroni

Con 40 attrazioni, di cui 10 uniche in Italia, le 7 aree a tema ricche di set e dedicate ai vari generi cinematografici, i 6 spettacoli live al giorno, tra cui i nuovissimi “Incanto by Nogravity” e “Sognando Hollywood”.“Cinecittà World è il parco del cinema e della TV: è l’unico parco al mondo dove entri come ospite ed esci attore“ ha dichiarato dall’amministratore delegato, Stefano Cigarini.

Attualmente, Cinecittà World è il set dell’ottavo e nono capitolo della fortunata saga di Italia1 “Din Don", prodotto da Sunshine Production, che ha conquistato il pubblico italiano sin dal 2018 con i suoi protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli nei ruoli di preti sui generis.

In "Din Don – Viaggio di nozze a Cinecittà World" si cimenteranno in divertenti avventure nel parco divertimenti del Cinema più famoso d'Italia, mentre nel secondo film “Din Don – Paesani Spaesati” i due attori si ritroveranno a vivere nell’accampamento dei legionari nell’adiacente parco a tema Roma World.

Ma non finisce qui, perché Cinecittà World sta diventando una popolare location cinematografica per produzioni italiane e internazionali e le occasioni per vivere sul set sono sempre più numerose.