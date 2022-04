Diego spiazza Aneta: "Sto bene, ma sono in cerca del fuoco della passione”

Il rapporto tra Diego Tavani e Aneta sembra andare a gonfie vele

"Uomini e Donne"

Mi piace, sto bene, ma quando sto con lei non sento quel fuoco…”

, ma tra i due in studio aemergono alcune incomprensioni, che sembrano mandare in crisi la dama. "Sto benissimo con lei, le cose vanno avanti. - racconta il cavaliere - C’è l’attrazione fisica perché mi piace, ma sto valutando alcune cose. E’ tutto talmente perfetto che mi devo inventare qualcosa. Non c’è mai una discussione, non c’è mai un litigio.

Diego vuole andare con i piedi di piombo

"Ci rimango male, perché l’altra volta mi avevi detto che non volevi buttarmi nel fuoco subito”.

, dopo la relazione finita male con Ida Platano. Anche Aneta è reduce da un fallimento con Armando Incarnato e quelle parole la fanno trasalire:

Nonostante i tanti dubbi, il cavaliere ribadisce di non voler chiudere la frequentazione

e, di fronte all'arrivo a di un nuovo corteggiatore, Aneta decide di non farlo entrare. Gianni Sperti sottolinea il gesto molto importante, che ha colpito lo stesso Diego.

La coppia sembra molto complice anche durante il ballo. Cosa accadrà nelle prossime puntate?