Diego fa fuori un'altra corteggiatrice e in studio scoppia la bagarre

Nuova conoscenza interrotta da Diego e nuovo scontro a "Uomini e Donne". Il cavaliere prova a motivare la sua scelta: "Nella nostra conoscenza sono emerse delle situazioni che non mi piacevano, ho chiesto ad Alessandra di cambiare certi atteggiamenti ma non è successo. Io non voglio più andare avanti. Lei è andata in vacanza a Lisbona e mi ha mandato alcuni video e alcune foto con cui mi ha mancato di rispetto".





Il racconto di Diego scatena Tina - "Questa è l'ennesima volta che interrompi una conoscenza e chiudi una storia per delle cavolate. Togliti la maschera. Tu non stai cercando nessuna donna, perché dopo tre uscite interrompi sempre, quindi, o hai la fidanzata fuori o sei qui solo per visibilità".