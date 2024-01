Diego Armando Maradona Junior sulla morte del padre: "Lo hanno ammazzato"

"Cosa è successo a papà? C'è un'inchiesta aperta, noi figli abbiamo una grande fiducia nella giustizia argentina, ma lui non doveva finire così. Ce lo hanno ammazzato". Ospite a "Verissimo", Diego Armando Maradona Junior parla della morte del padre: il grande Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca.

"Chi è stato? Non è compito mio dirlo, ho un'idea, ma me la tengo per me", aggiunge il figlio d'arte, nato nel 1986 dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto dal calciatore solo nel 2007 dopo una lunga battaglia legale. "Aveva subito un intervento al cervello, il giorno dopo l'ho sentito e lui stava bene, rideva e scherzava, si era ripreso".

"Ho fatto una promessa a mio papà il giorno in cui se ne è andato", continua Maradona Junior. "Lotterò per la verità fino alla fine dei miei giorni".