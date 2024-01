Murat Ünalmış di "Terra amara": "Diventerò padre"

"Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà". L'attore Murat Ünalmış, che nella soap opera dei record "Terra amara" interpreta il ruolo di Demir, rivela a "Verissimo" che la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) è in attesa di un bambino.

"È un maschio", aggiunge l'uomo, dicendosi felicissimo della sua prossima paternità. "Anche se non è ancora nato, mio figlio mi ha già cambiato profondamente. Questo è il periodo più bello della mia vita".

A proposito della moglie, invece, ex giocatrice di basket di origine bulgara, Ünalmış spiega che - nonostante si siano uniti in matrimonio solo lo scorso settembre - i due sono assieme da diverso tempo: "Prima di sposarci siamo stati fidanzati per tre anni, ma non lo abbiamo reso pubblico".