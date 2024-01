Alessandra e Rosita Celentano: "Caste da 14 e 5 anni"

Ospiti nel salotto di "Verissimo", le due cugine Alessandra e Rosita Celentano raccontano la loro situazione sentimentale oggi. "Io credo di non aver avuto mai le corna, non è un caso se sono casta da 14 anni" ha esordito Alessandra Celentano in riferimento al libro pubblicato qualche anno fa da Rosita "Grazie a Dio ho le corna". "Io le ho sempre avute invece, per Alessandra è normale pensarlo visto che ha avuto tre fidanzati messi in croce. Le corna gravano tanto sulle relazioni, per questo secondo me quando ci sono le condizioni vanno perdonate dando una seconda chance" risponde Rosita.

"Oggi non abbiamo questi problemi, siamo caste da 14 e 5 anni. Abbiamo chiuso la boutique come dice Amanda Lear. La menopausa ci ha cambiate" hanno confidato le due cugine legate da una forte amicizia. "Io l'ho chiusa prima della menopausa perché sono una persona fatalista: se una cosa deve succedere succede. Non ho mai cercato e non cerco nessuno, se accade qualcosa e ne vale la pena va benissimo ma altrimenti sto bene così, ho i miei affetti e le mie amicizie. Penso che nel mio caso non succederà mai più, è difficile per me adeguarmi ad altre abitudini. Sono molto rigorosa" ha concluso l'insegnante di danza.