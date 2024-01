Primo appuntamento del 2024

Domenica 7 gennaio alle 16.30 su Canale 5, primo appuntamento del 2024 con "Verissimo". In attesa dell’uscita nelle sale del suo ultimo film “Pare parecchio Parigi”, Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intervista ritratto, Leonardo Pieraccioni. A "Verissimo" ampio spazio per il grande successo di "Io Canto Generation", con Marta Viola, la vincitrice del talent musicale e due tra i finalisti: Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi. Con loro i capisquadra che ne hanno seguito il percorso: Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta. Inoltre, la storia di due cugine unite da una forte amicizia: Alessandra e Rosita Celentano e il percorso, tra luci e ombre, di un’attrice carismatica che ha fatto della sua vita un film: Vera Gemma. Infine, direttamente da "Uomini e donne", Alessandro Vicinanza, dopo l’intensa storia d’amore con Ida Platano, si racconta, tra nuove emozioni e fragilità.