A "Verissimo" Gerry Scotti e The Tenors, poi per le Feste spazio alle "storie"

Sabato 23 dicembre, alle 16:30 su Canale 5, appuntamento con "Verissimo".

Silvia Toffanin accoglie in studio Gerry Scotti, pronto per la finalissima di "Io Canto Generation", aria di Natale con la voce di Alberto Urso con i The Tenors e Sara Ricci, ultima eliminata da "Grande Fratello". E ancora, in studio l'attrice Nazan Kesal, che interpreta Sevda nella serie “Terra Amara”, Enrica Bonaccorti per la prima volta con la figlia Verdiana, la mitica Wilma De Angelis e Paola Caruso.