Davide Donadei rivela: "Ho baciato Roberta, ci siamo sempre piaciuti"

Tutta la verità sulla fine della relazione

tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

"Uomini e Donne"

Roberta Di Padua

, protagonisti nell'edizione 2020 di. L'ex tronista è tornato negli studi del programma insieme alla sua ex fidanzata per spiegare, perché è finita dopo 18 mesi e per fare chiarezza sulla vicenda esplosa sui social su un presunto flirt tra il 27enne e

Nel corso del confronto a tre è emerso, però, lo scambio di un bacio:

"Tra me e Roberta c'è stato un bacio, ma dopo la fine della mia relazione - ha ammesso Davide - Mi è sempre piaciuta Roberta, non ci voleva una laurea per capire che io e lei, due anni fa, ci piacevamo. Ma se dopo due mesi mangio una pizza con una persona che mi è sempre piaciuta e c'è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata? Dopo due mesi che non faccio nulla è anche lecito".

All'improvviso lo studio si è animato e Chiara ha accusato

il suo ex fidanzato di averla "tradita"

e di averle mentito per tutto il tempo dato che lui e Roberta si sono sempre scambiati messaggi. Solo l'intervento di Maria De Filippi ha riportato la calma tra i due, che poi hanno ammesso di avere caratteri troppo inconciliabili.

Anche Roberta dice la sua -

L'ex dama, dal canto suo, ha ammesso che Davide le ha anche chiesto di raggiungerlo in hotel, ma che lei ha rifiutato perché, anche se attratta dal 27enne, è consapevole della loro differenza di età e che non potrebbe esserci un futuro.

Dove eravamo rimasti

- Davide Donadei aveva scelto Chiara e avevano lasciato il programma per vivere la loro storia d’amore nel 2021. Dopo 18 mesi di convivenza la coppia si era lasciata bruscamente.