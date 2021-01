"Uomini e Donne", Davide Donadei: "Dieci giorni fa volevo scegliere, ma poi... "

Davide Donadei non è ancora pronto e dopo quattro mesi a "Uomini e Donne" rimanda ancora il momento della scelta. "Dieci giorni fa volevo scegliere", ha dichiarato il tronista durante l'ultima puntata dedicata al trono classico. "Adesso però - rivela Davide - sono di nuovo indeciso".

Il giovane salentino frequenta da mesi due corteggiatrici Chiara e Beatrice e sembra essere molto vicino a entrambe. "Forse è il caso che prendi una pausa da noi e provi a non vederci per due settimane", questa è la proposta di Chiara che ritiene che il tronista debba rimanere da solo per riflettere sulla sua scelta. Soluzione non accettata da Davide che chiede ancora altro tempo, nonostante lo sconforto e la stanchezza delle sue corteggiatrici.