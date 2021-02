Davide Donadei annuncia: "Sono pronto per la scelta"

"Nella prossima registrazione farò la mia scelta". Ad annunciarlo è il tronista di "Uomini e Donne", Davide Donadei. Il ragazzo è pronto a decidere con quale delle due corteggiatrici rimaste, tra Chiara e Beatrice, lascerà il programma.

Per Donadei, comunque, non sarà una decisione da prendere a cuor leggero: "Sceglierò la persona che più mi piace - ha detto il tronista - questo sarà il mio unico criterio. Sono stati mesi di continuo su e giù, Chiara e Beatrice sono state perfette in ogni momento. Sarà davvero difficile perché andrò via con una persona che mi piace tanto, ma con la consapevolezza che anche l'altra mi ha comunque dato molto".