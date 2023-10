"Anima gemella", Daniele Liotti diventa medico per la fiction di Canale 5: "Indossavo il camice pure a casa"

Thriller, amore e paranormale

A dare il via alla vicenda il bisogno del protagonista di trovare una spiegazione all'improvvisa morte della moglie (Valentina Cervi). "Carlo è un chirurgo, dunque un uomo di scienza, che si ritrova a fare i conti con qualcosa che non riesce a spiegare razionalmente", spiega Liotti. "È un uomo che ha un lutto da elaborare ma ha anche voglia di cullarsi nei suoi ricordi, e chiedersi se possa esistere una eternità nei sentimenti, e in particolare nell’amore per le persone care". In questo momento di fragilità incontra Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice che si spaccia per medium e spilla soldi alle persone in lutto. Con il tempo, però, scopre di avere davvero doti paranormali. Grazie a questi poteri soprannaturali riuscirà a fare chiarezza sul mistero che circonda la morte della donna.