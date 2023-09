Rosa Diletta Rossi interpreta Maria Corleone: "Un'occasione che cercavo"

In attesa della prima puntata di "Maria Corleone", la nuova fiction in onda su Canale 5 dal 13 settembre, la protagonista Rosa Diletta Rossi si racconta a "Verissimo". Nella prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, l'attrice romana ha potuto ripercorrere gli inizi della sua carriera, per poi soffermarsi sul rapporto con i genitori e con la nonna Angela.

"Fin da quando ero piccola mi sono indirizzata verso delle discipline più artistiche, ero molto affascinata dall'arte e dalla letteratura - Racconta nella trasmissione in onda sabato 9 settembre - Poi sono arrivate le passioni per il teatro e per il cinema. Non potevo immaginare che sarebbe diventata la mia professione e non avevo nemmeno il coraggio di sognarlo, però quando le passioni sono così forti in qualche modo possono segnarti la strada". Rosa Diletta Rossi ha quindi proseguito: "I miei genitori hanno sempre avuto l'intelligenza di lasciare me e i miei fratelli liberi di scegliere".

Infine il capitolo legato a "Maria Corleone", la donna interpretata nella serie in onda su Canale 5 dal 13 settembre: "È stata una bellissima occasione, un'occasione che cercavo perché avevo bisogno di tirare fuori un po' di grinta dal carattere dei ruoli femminili. Ovviamente Maria Corleone non è un esempio di moralità in assoluto, però mantiene una sua linea e in questo è impeccabile".