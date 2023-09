"Verissimo", al via la nuova stagione condotta da Silvia Toffanin

Sabato

Ospiti del primo appuntamento del sabato: in esclusiva Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d’oro nel salto in alto agli ultimi Mondiali di Budapest, la giornalista Myrta Merlino, neo conduttrice di "Pomeriggio Cinque" e prima intervista a "Verissimo" per Rosa Diletta Rossi, protagonista della nuova fiction di Canale 5 "Maria Corleone". Inoltre, in studio Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta e ora, pronta a una nuova avventura come concorrente di "Grande Fratello". Infine, la figlia dell’indimenticabile Siniša Mihajlović, Virginia, sarà in studio per rivivere i momenti più emozionanti del suo recente matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco.