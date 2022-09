"Anima gemella", iniziate le riprese della nuova serie con Daniele Liotti

Le riprese sono iniziate a Lesa, in provincia di Novara, e proseguiranno a Torino e a Roma. Realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI, si comporrà di quattro episodi da 100 minuti. Il regista è Francesco Micciché e protagonista accanto a Liotti è Chiara Mastalli . Nel cast compaiono anche Stefania Rocca e Barbara Bouchet .

Protagonista della serie, ambientata a Torino, è Carlo (

Daniele Liotti

Valentina Corti

Alice Torriani

Chiara Mastalli

), un medico affascinante di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele (). Dopo due anni, decide di voltare pagina chiedendo a Margherita (), collega e migliore amica della defunta moglie, di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l'arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina (), una truffatrice giovane, povera, incasinata e irresistibile che si spaccia per medium. Peccato, però, che durante una seduta spiritica si intrometta l'anima di Adele che vuole dire qualcosa a Carlo attraverso di lei.

E' così che comincia un'avventura che porterà Carlo e Nina a una vera indagine: c'è davvero un aldilà? I fantasmi esistono? Ma soprattutto: c’è un mistero attorno alla morte di Adele? L’indagine si trasformerà per entrambi in un’occasione per guardare dentro sé stessi, per liberarsi del passato e fare spazio a un nuovo presente. Puntata dopo puntata, ci si avvicina alla verità su cos’è successo ad Adele, mentre Carlo e Nina fanno i conti con sensazioni impreviste e intense: Carlo sarà conquistato dalla genuinità di Nina e Nina finirà per essere rapita dalla profondità dei sentimenti che Carlo è in grado di provare per lei.

"Anima Gemella" è

una storia universale

, una favola d'amore e di rinascita che racconta come l'amore di chi ci ha amato resti accanto a noi a proteggerci e faccia il tifo perché torniamo ad amare anche la persona più diversa da noi, se è l'"anima gemella" che ci rende felici.

"Anima Gemella", una delle novità del palinsesto Mediaset di quest'anno, è realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio della città di Torino e della città di Lesa.