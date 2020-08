Dalla d'Urso alla Panicucci, ecco l'estate tutta italiana delle conduttrici Mediaset

Le conduttrici Mediaset hanno salutato i telespettatori per la pausa estiva, ma sui social sono sempre attivissime. In tante hanno scelto mete italiane come Barbara d'Urso, che si è rifugiata nella sua casa a Capalbio. Federica Panicucci ha scelto invece la Versilia, Belen ha optato per la costiera amalfitana, mentre Ilary Blasi ha trascorso qualche giorno a Capri. Alessia Marcuzzi, invece, si è tuffata nel mare del Circeo...

Appena spenti i riflettori di "Pomeriggio Cinque". "Domenica Live" e "Live - Non è la d'Urso", Barbara si è precipitata nella sua tenuta di Capalbio. Anche in vacanza, però, sta continuando a tenersi in forma e i risultati si vedono. Dal suo profilo Instagram Barbara regala cartoline bollenti in topless e bikini, facendo sognare i follower.

La collega Federica Panicucci ha scelto sempre la Toscana, ma la Versilia, per le sue vacanze all'insegna del sorriso e dell'amore. Concluso "Mattino Cinque", eccola in forma smagliante sulla spiaggia di Forte dei Marmi insieme al suo Marco Bacini. "La mia vacanza italiana!", commenta felice a margine di uno scatto di lei in bikini mentre scruta il mare.

Dalla Versilia ad Amalfi, ecco le cartoline sensuali delle conduttrici Mediaset Ilary Blasi Instagram 1 di 36 Ilary Blasi Instagram 2 di 36 Ilary Blasi Instagram 3 di 36 Alessia Marcuzzi Instagram 36 di 36 Alessia Marcuzzi Instagram 36 di 36 Alessia Marcuzzi Instagram 36 di 36 Belen Rodriguez Instagram 36 di 36 Belen Rodriguez Instagram 36 di 36 Belen Rodriguez Instagram 36 di 36 Belen Rodriguez Instagram 10 di 36 Belen Rodriguez Instagram 11 di 36 Michelle Hunziker Instagram 12 di 36 Michelle Hunziker Instagram 13 di 36 Michelle Hunziker Instagram 14 di 36 Michelle Hunziker Instagram 15 di 36 Federica Panicucci Instagram 16 di 36 Federica Panicucci Instagram 17 di 36 Federica Panicucci Instagram 18 di 36 Federica Panicucci Instagram 19 di 36 Federica Panicucci Instagram 20 di 36 Federica Panicucci Instagram 21 di 36 Federica Panicucci Instagram 22 di 36 Federica Panicucci Instagram 23 di 36 Federica Panicucci Instagram 24 di 36 Federica Panicucci Instagram 25 di 36 Federica Panicucci Instagram 26 di 36 Federica Panicucci Instagram 27 di 36 Barbara d'Urso Instagram 28 di 36 Barbara d'Urso Instagram 29 di 36 Barbara d'Urso Instagram 30 di 36 Barbara d'Urso Instagram 31 di 36 Barbara d'Urso Instagram 32 di 36 Barbara d'Urso Instagram 33 di 36 Barbara d'Urso Instagram 34 di 36 Barbara d'Urso Instagram 35 di 36 Barbara d'Urso Instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Estate italo-spagnola invece per Belen Rodriguez. Tornata dalle Baleari, la showgirl è impegnata con le registrazioni di "Tu si que Vales", ma appena può fugge in costiera Amalfitana dal figlio Santiago. Su Instagram condivide dettagli e scorci degli splendidi panorami, ma i like volano soprattutto quando mostra le sue di meraviglie...

Ilary Blasi fa la misteriosa e si nasconde sotto un cappellone di paglia tra i faraglioni di Capri, mentre Michelle Hunziker è tornata sulla riviera romagnola a cui è molto affezionata e tra le onde il suo sorriso è ancora più smagliante. Alessia Marcuzzi si sta invece rilassando tra le onde di San Felice Circeo, prima di tornare al timone di "Temptation Island" il prossimo settembre.

Ti potrebbe interessare: