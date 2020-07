Maria De Filippi sirenetta in barca: relax e bikini da 10 e lode

Come ogni estate, Maria De Filippi sceglie la vacanza in barca per il consueto stacco, prima di ripresentarsi fresca e riposata a settembre nelle vesti di regina di Canale 5 , per l'inizio della nuova stagione televisiva. Dalle immagini pubblicate da Novella2000, distesa in relax a largo di Ansedonia, vicino Orbetello (dove ha casa con il marito, Maurizio Costanzo), Queen Mary appare in super forma, in bikini, in versione sirenetta.

Dalle immagini, in compagnia di Maria c'è il figlio Gabriele. Molto unito alla De Filippi, per lui mamma, maestra di vita e fonte di ispirazione. Il ragazzo lavora in tv con lei (è nella redazione di "C'è Posta per te e "Uomini e donne") e da poco è uscito di casa per andare convivere con la fidanzata. Intanto dal mare, l'instancabile regina della tv continua a gestire a distanza "Temptation Island", condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo le vacanze, la nuova stagione in partenza in autunno vedrà ancora una volta Maria De Filippi protagonista. Già in lavorazione il casting delle nuove edizioni di "Amici" e di "Uomini e donne" e le interviste di "C'è posta per te", che tornerà come sempre in primavera. Queen Mary sarà ancora nella squadra di "Tu sì que vales", senza dimenticare la gestione della nuova edizione di "Temptation Island" condotta da Alessia Marcuzzi.

