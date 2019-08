Maria De Filippi trascorre le vacanze ad Ansedonia, come da tradizione con il marito Maurizio Costanzo, prima delle nuove fatiche autunnali. Barbara d'Urso si rilassa nella sua villa di Capalbio con gli amici più intimi, Federica Panicucci è alla Maldive con il compagno Marco Bacini, Michelle Hunziker in Sardegna, Ilary Blasi a Sabaudia e Alessia Marcuzzi è volata a Los Angeles con i figli. Ecco le vacanze delle signore di Mediaset .

La De Filippi è pronta a tornare in tv con i suoi programmi cult: "C'è posta per te" e "Tu si que vales" di cui ha già registrato qualche puntata e con la sua casa di produzione Fascino farà da supervisore ad "Amici vip" e "Temptation Island Vip". A proposito di queste due trasmissioni: Alessia Marcuzzi condurrà l'edizione vip della fortunata "Temptation Island", intanto è voltata a Los Angeles dove ha già incontrato l'amica Elisabetta Canalis prima di tornare in Italia e rimettersi al lavoro.

"Amici vip" invece dovrebbe essere condotto dalla Hunziker, che si conferma al timone di "Striscia la Notizia": Michelle è in Sardegna dove posta "cartoline" dalla spiaggia mostrando curve perfette. Federica Panicucci, in splendida forma, dà il suo buongiorno dalle Maldive con il suo amore, in un atollo da sogno, prima di riprendere le redini di "Mattino Cinque", mentre Barbara d'Urso è nella sua casa di Capalbio tra relax e lavoro. E' pronta a tornare con i suoi gioielli di successo: "Pomeriggio Cinque", "Domenica Live" e "Live non è la d'Urso".

Dulcis in fundo Ilary Blasi, che ha appena "salvato" un paparazzo, è a Sabaudia con il marito Francesco Totti. Ha scoperto le potenzialità di Instagram e si diverte a deliziare i follower con scatti e stories delle sue giornate. Ad attenderla c'è la nuova edizione di "Giochi senza frontiere".