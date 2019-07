Maria De Filippi in barca tra relax, lavoro e amici

In Corsica Maria De Filippi si rilassa con il suo staff e pensa già alla prossima stagione televisiva. Il settimanale "Chi" l'ha sorpresa in bikini, in splendida forma, mentre scruta l'orizzonte e si gode giornate serene di sole e mare. La conduttrice ha affittato una grande barca e ha portato con sè i collaboratori più stretti come Rudy Zerbi e Garrison Rochelle.