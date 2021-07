Da Valentina e Tommaso a Jessica e Alessandro: le coppie di "Temptation Island" un mese dopo

Nel corso dell'ultima puntata di "Temptation Island" andata in onda martedì 27 luglio, le sei coppie che hanno partecipato al docureality condotto da Filippo Bisciglia hanno continuato come è continuata la loro vita fuori dal programma. A iniziare il racconto è stata Valentina, che a un mese di distanza ha confermato di non voler tornare insieme al fidanzato Tommaso: "Dopo il falò sono stata male - ha detto, riferendosi al tradimento di lui - Lì per lì ho incamerato tutto, in maniera algida, ma ero scioccata e disgustata. Dopo il programma però lui mi ha voluto incontrare".

L’incontro tra i due però è arrivato nello stesso giorno in cui il ragazzo ha ha incontrato la single Giulia: "Voleva stare con me, mi faceva discorsi importanti". Tuttavia, Tommaso sembra voler riconquistare Valentina, che però gli ha chiuso tutto le porte: "Lui vuole tornare con me ma non lo perdono, per me è inaccettabile".

Di tutt'altro tenore il racconto di Claudia e Ste. La coppia è ormai prossima alle nozze, che restano confermate: "Da quando siamo tornati, tutti i miei dubbi sono svaniti - ha raccontato Claudia - ogni volta che si parla di lui, mi emoziono". "Non riesco a immaginare il mio futuro senza di lei", è stato il commento di Ste.

Jessica e Alessandro, invece, hanno deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione dopo sette anni. Lui, dopo aver portato via le sue cose dalla casa che condivideva con lei, ha iniziato una nuova relazione con la single Carlotta: "Abbiamo capito che non potevamo continuare così - ha spiegato Alessandro - ora sono felice della mia nuova vita, anche se un po' soffro la lontananza". Anche Jessica continua a sentire il suo tentatore: "Spero di riuscire a vederlo appena sarà possibile".

Stanno ancora insieme Floriana e Federico: "Va molto bene - dice Federico - a casa è stata un po' duro, perché lei non ha assorbito tutto quello che aveva visto, ho iniziato a darle più attenzioni e mi sono fatto perdonare". "Sono stata molto male i primi giorni - ha ammesso Floriana - ma sto notando i suoi cambiamenti, ora mi dà le attenzioni di cui avevo bisogno".

Manuela e Stefano si sono definitivamente lasciati. Lei però racconta di un avvicinamento dopo "Temptation Island", sfumato per gli stessi motivi che li avevano spinti a dirsi addio al falò: "Non cerchiamo le stesse cose e io non posso cambiare per lui". Nel frattempo, sia Stefano sia Manuela hanno iniziato a frequentare i single con cui avevano legato nel programma. Luciano si è presentato insieme a Manuela un mese dopo il programma e i due ammettono: "Ci sentiamo come due fidanzati".

Natascia e Alessio, un mese dopo, continuano a discutere. "Ma siamo al lavoro per capirci e parlare di più tra di noi", spiega lei. "Dopo la trasmissione - ha detto Alessio - abbiamo iniziato a comunicare di più. Io ho capito che senza di lei non riesco a stare". Entrambi sognano un futuro roseo: lei sogna tre figli con il sorriso e anche Alessio sembra pensarla allo stesso modo.