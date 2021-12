Da "L'allenatore nel pallone" a "Paulo Roberto Cotechino": Cine34 dà un calcio al 2021

Si comincia quindi all'ora di cena con la commedia "I due maghi del pallone", dove una squadra in difficoltà si affida a un mago per risollevare le proprie sorti. In prima serata va poi in onda un cult assoluto come "L'allenatore nel pallone", con Lino Banfi. A seguire il sequel girato nel 2008 "L'allenatore nel pallone 2". Poi, abbandonate le gesta del mitico Oronzo Canà, tocca a Gigi e Andrea scendere in campo, con "Mezzo destro mezzo sinistro - Due calciatori senza pallone", commedia del 1985 diretta da Sergio Martino, così come i due classici con Lino Banfi.

Alle 2:41 invece il protagonista è Alvaro Vitali, nei panni di "Paulo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento", costretto a vincere la saudade del Brasile con la compagnia dell'esplosiva fidanzata, interpretata da Carmen Russo. Si chiude alle 4:24 con un Alberto Sordi presidente e allenatore scatenato ne "Il presidente del Borgorosso football club".

