Da calciatore ad attore, Kevin Prince Boateng farà una serie tv con Sylvester Stallone

Oltre a essere felice con la sua nuova compagna, Valentina Fradebraga, il calciatore sta per intraprendere la carriera da attore aiutato da Sylvester Stallone . "Con lui è nata un'amicizia e sto costruendo una serie tv ispirata alla mia vita, ma non sul calcio", ha spiegato il 34enne.

Se le imprese di Boateng sui campi da calcio sono note, meno conosciuta è l'infanzia del giocatore. Come racconta Il Corriere della Sera, il 34enne è nato a Berlino da padre ghanese e da mamma tedesca. "Sono cresciuto senza padre - ha spiegato -, eravamo tanti fratelli, sono uscito di casa a 15 anni, non avevo nulla". Sulla serie televisiva in programma ha aggiunto: "Pensiamo alla voce narrante di Stallone, a me e lui in una particina. Vogliamo far vedere dolore e ferite che servono per farcela".

Il calciatore dell'Herta Berlino ha anche parlato dell'addio a Melissa Satta, chiarendo di non averla tradita. "Non sono uno che lascia una donna per un'altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile. Eravamo a un punto d'infelicità da non poter andare avanti". Ora Boateng ha ritrovato la serenità con una nuova compagna, l'influencer Valentina Fradegrada, con cui si è concesso una vacanza da sogno alle Maldive.